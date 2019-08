Svetin se je rodil v domači hiši

Srečna družinica: Andrej, Janja in mali Svetin.

Tako majhen, pa že na njivi! (Foto: osebni arhiv)

Mihovica pri Šentjerneju - Andrej Brečko in Janja Turk iz Mihovice pri Šentjerneju sta 5. decembra lani dobila prvorojenca Svetina. Pravzaprav jima ga je prinesel kar sv. Miklavž.

A Svetin se za razliko od večine otrok danes ni rodil v porodnišnici, ampak doma. To ni kak slučaj, ampak zavestna odločitev Janje in Andreja, ki za svojega otroka želita, da se rodi čim bolj naravno in da raste čim bolj v skladu z naravo, kot skušata tudi sama.

Janja in Andrej prijateljujeta že štiri leta. Janja, ki prihaja iz sosednje vasi Roje, je svojo ljubezen spoznala, ko je prišla pogledat »nekega zanimivega tipa« iz štajerskega konca, ki se je lotil gradnje posebne, bio hiše iz naravnih materialov: lesa, slame, ilovice, peska, večino stvari je recikliranih. Priskočila je na pomoč, simpatija je prerastla v ljubezen in zdaj že dve leti živita v svoji hišici in v čim bolj samooskrbnem gospodinjstvu, saj imata velik vrt, kjer si pridelata skoraj vse, kar potrebujeta. Vse sile vlagata v projekt Nova Zemlja, za zdrav planet.

In kot pravi pregovor - najprej štalca, nato pa kravca - sta Janja in Andrej po izgradnji hišice začela razmišljati o naraščaju. Na prihod novega bitja sta se dobro pripravila, vse sta načrtovala.

Mamica in Svetin takoj po rojstvu (Osebni arhiv)

Da bo Janja otroka rodila doma, je bilo menda kar samoumevno. »Tako sem čutila sama, tudi Andrej se je strinjal in me vseskozi podpiral,« pripoveduje. Seveda se je na tak porod dobro pripravila - poleg z zdravim in umirjenim načinom življenja tudi z branjem različne literature.

Seveda je med nosečnostjo, ki je potekala dobro, redno hodila na zdravniške preglede in svoji ginekologinji povedala, da si želi roditi doma, »kar je sprejela z razumevanjem,« pove Janja

Besedilo: L. Markelj, foto: L. M., osebni arhiv

