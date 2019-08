Kočevski les izpolnil pričakovanja

Kočevje - Območni lesnopredelovalni center Kočevski les, ki ga je Občina Kočevje leta 2015 ustanovila, da bi vzpostavila lesnopredelovalno verigo, je v štirih letih delovanja uresničil zastavljene cilje in izpolnil pričakovanja. Družba tudi solidno posluje in je lani presegla dva milijona evrov prihodka, je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Prebilič je med cilji Kočevskega lesa navedel vključitev slovenskih in lokalnih podjetij v celoten proces lesarstva, zmanjšanje prodaje okroglega oz. nežaganega lesa ter povezavo deležnikov celotne lesnopredelovalne verige. Podjetje Kočevski les sicer ob koncu leta pričakuje približno 240.000 evrov čistega dobička. Podjetje raste in bo še raslo, je poudaril župan. Po njegovih besedah so glavni vir lesa kočevski občinski gozdovi, podjetje pa je med drugim lani dobilo nagrado Zavoda za gozdove Slovenije za najboljšega gozdnega gospodarja.

V načrtu novi prostori

Podjetje po poročanju STA tudi gradi nove prostore. V kratkem bo namreč začelo graditi večnamenski klimatizirani prostor za skladiščenje posušenega lesa, ki mu bo omogočil prilagodljivost pri dobavi. S kočevskim podjetjem Koles, izdelovalcem lesnih lepljencev, ki bo v dveh mesecih zagnalo proizvodnjo, pa je sklenilo dogovor o tesnem sodelovanju pri zagotavljanju lesa oz. sušenih desk.

V jeseni se bo lotilo tudi oglarstva, s čimer bodo skušali na Kočevskem ohraniti in oživiti to skoraj pozabljeno dejavnost. Podjetje je prisotno tudi na področjih območnega izobraževanja, razvoja in znanosti. Podjetje je prejemnik certifikata, ki na področju lesne predelave zagotavlja sledljivost lesa.

Kočevski les ima štiri redno zaposlene, do konca leta naj bi zaposlili še petega sodelavca. V njegovi lesni verigi deluje še vrsta podizvajalcev s skupaj 45 zaposlenimi. V kočevskih občinskih gozdovih opravlja tudi sanitarno sečnjo, s katero obvladujejo problem lubadarja. Dejavni so tudi po vse pogostejših vremenskih ujmah in čistijo občinske gozdove.

Kočevski les ima dve sušilnici lesa, glede na njuno polno zasedenost pa razmišljajo o gradnji dodatnih. Je tudi partner več podjetij, med temi sta Ekuus Trade oz. njegovo podjetje Koles in kočevska Grča. Vključen je v promocijski zadrugi Zakladi Kočevske in Festival lesa. Ker se podjetje toplotno oskrbuje iz bližnje občinske mestne kotlovnice na lesno biomaso, za katero dobavlja kurivo in v kateri konča ves njegov lesni odpadek, bi rada občina omenjeno kotlovnico nagradila in začela s kogeracijsko soproizvodnjo električne energije, je še povedal Prebilič.

