Zakaj brežina pod cesto ostala nepokošena?

18.8.2019 | 15:00

Ob cestah in pod njimi pogosto raste tudi ambrozija. (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Ratež - Naš bralec z Rateža se je pred kratkim oglasil v rubriki Halo, tukaj je bralec Dolenjca in sicer v zvezi s košnjo ob državni cesti Ratež–Brusnice. Kot je povedal, so ob cesti – za njeno vzdrževanje je zadolžen CGP – kosili pred dnevi, a so delavci pokosili le ozek pas ob cestni bankini, medtem ko je brežina pod cesto ostala nepokošena. »Pokositi bi morali vse. Zakaj niso in kdo to nadzira?« je zanimalo našega bralca.

O zadevi smo se pozanimali na CGP, kjer nam je Mateja Kovačič, vodja operative za vzdrževanje cest, pojasnila, da košnjo ob državnih cestah izvajajo dvakrat na leto, in sicer v spomladanskih mesecih in konec avgusta oz. na začetku septembra. »Takrat vedno pokosimo tudi brežine,« je dejala Kovačičeva in dodala, »v poletnih mesecih izvajamo košnje na cestnih odsekih, kjer se pojavi pelinolistna ambrozija. Tudi v konkretnem primeru smo odsek od Brusnic do Rateža pokosili v sklopu zatiranja ambrozije. Celovita košnja odseka bo izvedena v naslednjem mesecu.«

B.B.