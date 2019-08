Škocjanski govedorejci pogorelcem darovali bale sena

18.8.2019 | 18:10

80 bal sena so z dolenjskega konca prispevali za pogorelca v Šmarjah pri Jelšah.

Škocjan - Člani Govedorejskega društva Škocjan so solidarni. Konec julija in v začetku avgusta so izpeljali dve dobrodelni akciji in sicer za družini Guzej in Škorjak iz Šmarij pri Jelšah. Obema družinama je v obdobju dveh tednov pogorel hlev in pri tem tudi zaloga sena. Brez sena pa je seveda težko nahraniti živino.

V škocjanskem govedorejskem društvu so se na pobudo novega predsednika Janeza Lekšeta odločili, da pogorelcem priskočijo na pomoč. V naših krajih je letošnje leto za pripravo krme ugodno, pridni kmetje si je bodo veliko pripravili in mnogi je nekaj ne bodo pogrešali. Tako so se organizirali in zbrali dva kamiona 80 velikih, okroglih bal sena.

“Zahvala vsem našim članom in tudi ostalim kmetom iz širše okolice, ki niso naši člani in so prispevali bale. Velika zahvala tudi Tinetu Golobu iz podjetja Zarja d.o.o, ki je dvakrat brezplačno izvedel prevoz,“ pravijo v društvu in upajo, da bo takih akcij potrebnih čim manj. “Če pa pride do podobnih nesreč, bomo spet stopili skupaj in pomagali,”pravijo.

L. Markelj, foto: GD Škocjan

