V Kolpi našli utopljenca

18.8.2019 | 18:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 14.47 so zaradi suma utopitve v reki Kolpi pri kraju Rakovec v občini Metlika gasilci PGD Črnomelj s čolnom preiskali reko in v vodi našli utopljenca. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

L. M.