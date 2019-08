Sečnja terjala novo žrtev

19.8.2019 | 08:20

Ilustrativna slika

Ribnica - V petek, okoli 19.20, so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Policijske postaje Ribnica, v kateri je umrl občan. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je do nesreče prišlo pri sečnji drevesa v lastnem gozdu, ki jo je izvajal 41-letni občan sam. Kljub nudenju zdravniške pomoči, je na kraju umrl. Dogodek nima znakov kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo.

M. L. S.