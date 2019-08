Kino na prostem prvi večer postregel s filmom Žige Virca

19.8.2019 | 09:00

Kino na prostem bo na Glavnem trgu zaživel še v jutri in v sredo. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Zavod Situla je sinoči poskrbel za prvi filmski večer oz. kino na prostem. Na velikem platnu pred mestno hišo na Glavnem trgu so predvajali dokumentarno-igrani film 'Houston, imamo težave' novomeškega režiserja Žige Virca.

V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto bodo slovenski filmi na sporedu še dvakrat: jutri ob 20.30 bo na vrsti legendarni slovenski film Jožeta Bevca iz leta 1977 'To so gadi' in v sredo ob isti uri še komedija Mihe Hočevarja 'Jebiga'.

Obisk kina na prostem je brezplačen.

M. M.

