Začel se je Črnfest 2019

19.8.2019 | 13:05

Črnomelj - V soboto se je pričel letošnji že 12. Črnfest. V dopoldanskem delu festivala glasbe, smeha, športa, kulinarike in otroškega rajanja je v Kampu Bela krajina – Podzemelj potekalo tekmovanje v solo plezanju na reki Kolpi, zvečer pa je sledil koncert skupin Detour in Silente v grajskem atriju.

Dopoldanski dogodek je privabil številne ljubitelje plezalnih sten. Posebnost plezalne stene v Kampu Bela krajina je bila, da je bila postavljena na vodi, zmagovalci tekmovanja pa so bili vsi, ki so premagali izziv in se povzpeli na sam vrh.

Večerni dogodek v grajskem atriju je otvorila glasbena skupina Detour, v nadaljevanju pa je sledil koncert skupine Silente, ki je v Sloveniji nastopila prvič.

Včeraj je v sklopu festivala v kampu potekal turnir v odbojki na mivki, v naslednjih dneh pa se bodo zvrstili še: jutri stand-up: Brade, v sredo otroška predstava Potovanje na otok zakladov, 22. avgusta predstavitev knjige Lado Leskovar, 23. avgusta koncert: Vojko V, Drill, Masayah in Reta ter kulinarično druženje na Kozolcu nad Piccolom: Opojne kapljice in Polabekeraj, ter 24. avgusta elektro: DJ Rydel in DJ contest ter turnir v košarki 3x3.

M. L. S.