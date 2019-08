Počitnice brez telefonov, računalnikov in TV

19.8.2019 | 17:00

Udeleženci tabora (Foto: M. Glavonjić)

Sodražica - Letošnji že drugi tabor počitnic brez telefonov, računalnikov in televizije, ki ga je organiziral zavod na Drugačni poti, je šolarje Nejo, Zalo, Pio, Polono, Kristino, Niko, Davida, Evo, Zino in Emo zaposloval zgolj z doživetji na kmetiji, med konji, prosti čas pa so otroci preživljali na delavnicah. »Taka skupina počitnikarjev je najbolj obvladljiva in koristna prostoru, ki ga imamo v hlevu oziroma okoli njega,« je povedala Ajda Čampa, ustanoviteljica zavoda.

Nekoliko drugačne počitnice v Sodražici, kjer se je v ponedeljek začel tradicionalni Oratorij, od letos finančno podpira tudi občina Sodražica. Prvi tabor brez telefonov, računalnikov in televizije je bil prejšnji mesec, udeležilo pa se ga je 12 otrok.

M. L.-S.