Pijana voznica avtomobila in motorist

19.8.2019 | 14:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S PU Novo mesto so danes sporočili, da so v noči na soboto prejeli klic o prometni nesreči v okolici Sevnice. Ugotovili so, da je 22-letna voznica avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad avtomobilom in se prevrnila. V litru izdihanega zraka je imela 0,56 miligrama alkohola. Povzročiteljici nesreče so odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Motorist pod vplivom alkohola

Brežiški policisti so včeraj nekaj po 12. uri v Cerkljah ob Krki zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 38-letnemu motoristu. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli traktor

V Hrastju pri Mirni Peči so varuhi reda v petek ustavili voznika kmetijskega traktorja s pripeto prikolico. Med postopkom so ugotovili, da 71-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli mladoletne tatove

Brežiški policisti so bili v noči na soboto obveščeni, da so z železniške postaje v Brežicah neznanci ukradli štiri kolesa. Takoj so se odzvali in v Brežicah prijeli štiri mladoletnike. Kolesa, ki so jih odtujili iz kolesarnice, so zasegli in jih vrnili oškodovancu, o dejanju pa bodo seznanili pristojno tožilstvo in starše mladoletnikov.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Šentjerneju je v noči na petek nekdo vlomil v dva zabojnika in vzel ročno orodje v vrednosti okoli 1000 evrov.

V okolici Novega mesta je v noči na petek neznanec skozi okno vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in odnesel električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

Na parkirnem prostoru v Gabrju je v petek nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V Selah pri Dobovi je v soboto zvečer neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel denar in zlat nakit. Latnike je oškodoval za 1000 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Od petka do danes so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Kvasica, Vratno, Adlešiči, Obrežje, Velike Malence, Velike Brusnice, Rosalnice, Čudno selo, Metlika in Semič ter v novomeški občini na območju Gorjancev izsledili in prijeli 51 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Pakistana, osmimi državljani Alžirije, šestimi Iraka, šestimi Sirije, petimi državljani Egipta, štirimi Eritreje, štirimi državljani Maroka, tremi državljani Indije, po dvema državljanoma Kosova in Turčije ter državljanom Tunizije še niso zaključeni.

M. M.