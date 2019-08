Evrosadova viljamovka prejela izjemno priznanje

19.8.2019 | 15:00

Zima nosi zlato kolajno (Foto: Evrosad)

Zanjo uporabljajo le najboljše hruške iz nasadov, kjer se je 1952 začelo sodobno sadjarstvo v Posavju. Hruške so ročno obrane, skrbno uležane in kuhane v majhnih serijah. (Foto: Emil Kozole)

Krško, London - Evrosadova viljamovka Zima je na prestižnem mednarodnem tekmovanju IWSC v Londonu prejela zlato medaljo, so danes sporočili iz te posavske družbe. »Gre za izjemno redko priznanje za slovenske pijače na tekmovanju, ki velja za oskarje med alkoholnimi pijačami. IWSC je znan po strogem dvostopenjskem ocenjevanju. Pijače morajo najprej opraviti slepo degustacijo, nato pa še vrsto kemijskih in mikrobioloških analiz. Več kot 400 svetovnih strokovnjakov ocenjuje pijače iz več kot 90 držav sveta, postopek ocenjevanja pa traja več mesecev,« so zapisali.

»Prejeta nagrada nam veliko pomeni, saj gre za priznanje stroke, da delamo v pravi smeri,« je ob tem povedal Boštjan Kozole, direktor Evrosada. Dodal je še, da je izjemno vesel, saj »smo dobili potrdilo, da se lahko naravni slovenski produkti kosajo z najboljšimi na svetu.«

In kako naredijo Zimo? Pripravljena je po klasičnem, 50 let starem receptu. Surovine so skrbno izbrane, brez dodanih arom, barvil ali okusov. Za Zimo uporabljajo le najboljše hruške iz nasadov, ki so na lokaciji, kjer se je 1952 začelo sodobno sadjarstvo v Posavju. Hruške so ročno obrane, skrbno uležane in kuhane v majhnih serijah, kar viljamovko bogati z unikatnim okusom. Unikaten značaj Zime izvira iz spoštovanja posavske narave, tradicionalne slovenske žganjekuhe in bogate sadjarske dediščine.

»Radi bi naredili najboljšo viljamovko na svetu. Uveljavili bi jo radi kot avtohtono pijačo Slovenije, ter jo pripeljali na svetovni trg,« še dodal Kozole.

M. M.