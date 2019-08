Pogrešanega planinca našli mrtvega

19.8.2019 | 16:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Boštanj - Policisti so danes preklicali od 18. novembra lani pogrešanega Uroša Šunte iz Boštanja. Pogrešanega so minulo sredo našli mrtvega na snežišču pod Kredarico.

S Policijske uprave Kranj so dodali, da je že lanskega novembra iskanje pogrešanega oviralo slabo vreme, ki se je samo še slabšalo. »Potem je zapadel še sneg, kar je še dodatno otežilo iskanje. Razmere na terenu so bile torej zahtevne že od prvega dne iskanja. Kljub temu so policisti gorske policijske enote in gorski reševalci že takoj ob izginotju pregledali pot, po kateri naj bi hodil pogrešani,« so zapisali in nadaljevali, da so v prvih dneh iskanja v dveh skupinah gorskih reševalcev pregledali pot čez Prag do Triglavskih podov in Kredarice ter Tominškova pot, potem pa ponovno še pot čez Prag do Vrat.

»Ob izboljšanju razmer je bil aktiviran tudi policijski helikopter z usposobljenimi iskalci, ki so bili na območju vsakič, ko so ga preleteli tudi zaradi drugih nalog, še vedno pozorni na pogrešanega Šunto. Sledi niso našli.«

Večje iskanje so opravili tudi 24. julija letos: »Policisti letalske policijske enote, gorske policijske enote ter gorski reševalci postaj GRS Mojstrana, Kranjska Gora in Rateče so ga iskali na območju Triglava v več smereh proti Vratom. Sodelovali so tudi strokovnjaki Generalne policijske uprave z brezpilotnimi letalniki. Osebe niso našli. Načrtovano je bilo še, da se do konca avgusta podobno preveri še vsa območja s snegom, ko se bo sneg na območju še nekoliko stopil in bo mogoče iskanje.«

V sredo, 14. avgusta, pa so prejeli obvestilo tujega planinca, da je na snežišču pod Kredarico truplo. Ekipa za helikoptersko reševanje je informacijo preverila in truplo prepeljala v dolino. »Ugotovljeno je bilo, da gre za pogrešanega Uroša Šunto. Okoliščine niso sumljive. Iskanje je s tem zaključeno.«

M. M.