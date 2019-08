Zagorelo v gospodarskem objektu

19.8.2019 | 19:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes nekaj pred 8. uro je v Malih Selih (občina Črnomelj) zagorel gospodarski objekt velikosti 10 x 7 metrov. Gasilci PGD Adlešiči, Tribuče in Črnomelj so požar pogasili. Ogenj je uničil leseni del objekta in ostrešje, zgorel je manjši traktor in več kmetijskih strojev in naprav. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Reševanje obolelih

Ob 9.12 je posadka Slovenske vojske v spremstvu dežurne Enote helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz ZD Črnomelj v UKC Ljubljana.

Tehnična in druga pomoč

Gasilci PGD Metlika so okoli 14. ure pomagali pogrebni službi pri prenosu umrle osebe iz stanovanja.

S ceste v drevo



Ob 14.37 je na cesti Dolenjske Toplice—Meniška vas voznica osebnega vozila zapeljala s ceste in se zaletela v drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano odpeljali v novomeško bolnišnico, poročajo iz ReCO Novo mesto.

Brez vode

V Posavju je dan minil bolj mirno. Iz brežiškega centra poročajo, da je ob 10.51 v Dobovi z okolico zaradi okvare na glavnem vodu prišlo do motene oskrbe s pitno vodo. Okvaro so do 16.30 odpravili delavci podjetja Komunala Brežice.

M. M.