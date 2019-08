Les z Gorjancev z žičnicami

20.8.2019 | 14:50

Gozdarska žičnica (Foto: Zavod za gozdove)

Novo mesto - Na področju Gorjancev bo v gozdovih posestva Hren v revirju Cerovec v oddelku 111 v obdobju od avgusta do oktobra potekala večja sečnja lesa, pri kateri bodo gozdarji za spravilo lesa uporabljali gozdarsko žičnico. Gozdarske žičnice uporabljajo gozdarji na strmih terenih, ki so neprimerni za druge oblike spravila in je posekanega dovolj lesa. Zaradi strmega terena v odseku 111 gradnja gozdnih vlak ni možna, tako da bodo izvedli sečnjo po linijah. Posamezne sečne linije bodo široke 50 m. Izvajalci sečnje obiskovalce Gorjancev prosijo za razumevanje.

I. V.