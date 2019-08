Gorela bala sena

20.8.2019 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv)

Sinoči ob 22.51 uri je v bližini Iglenika, občina Novo mesto, gorela bala sena. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili balo sena in okoliško podrast, pomagali policiji in razsvetljevali kraj dogodka.

Gasilci, policija in reševalci v akciji

Ob 11.45 so na Trgu Sv. Jerneja v Kočevju gasilci iz PGD Kočevje v prisotnosti policije odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 13:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, TP ŠIPEK, TP MALI NERAJC, TP VEL. NERAJC, TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP ZAPUDJE, TP OBRH PRI DRAGATUŠU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE;

- od 16:00 do 18:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica ribnik izvod ob gozdu Predanič med 7.30 in 14. uro.

M. K.