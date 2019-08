Šentjernejčani si ne predstavljajo, da bi bili brez kulturnega hrama

20.8.2019 | 09:25

Kulturni center Primoža Trubarja v Šentjerneju je resnično stičišče družbnega in kulturnega dogajanja.

Župan Radko Luzar, programska vodja centra Elizabeta Kušljan Gegič in direktor JP EDŠ Gašper Bregar.

Gojmir Lešnjak Gojc

Obiskovalci so uživali v prireditvi pred kulturnim hramom, ob koncu so lahko poklepetali ob dobri jedači in pijači.

Nastopili so tudi vrhpoljski pevci.

Šentjernej - V okviru letošnjega Jernejevega so sinoči v Šentjerneju slovesno proslavili desetletnico delovanja Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Na prireditvi z naslovom O vas govori ta zgodba, pod katero se je podpisala vsestranska kulturnica Lucija Kuntarič, so s sliko, filmom, besedo in glasbo pokazali presek desetletnega dogajanja v kulturnem domu. Pripravili so tudi retrospektivno razstavo vseh dogodkov v hramu, sodeč po videnem pa lahko mirne duše zapišemo, da je bil prva desetletka kulturnega centra res bogata.

Kulturni hram, ki so ga pred desetimi leti postavili na mestu nekdanje stare šole, je moderna in funkcionalno večnamenska stavba, naložba je bila za občino draga, a pridobitev za kraj velika in nujna.

To je bilo slišati tudi sinoči na prireditvi, saj so vsi govorniki - od župana Radka Luzarja do Gašperja Bregarja, direktorja JP EDŠ, v okviru katerega center deluje, poudarili, da je kulturni hram še kako živ in vedno poln. Domačini in obiskovalci od drugod vse leto prihajajo na različne dogodke: tako domačih ustvarjalcev in društev kot gostujočih, saj center že od začetka ponuja tudi gledališki in otroški abonma. O tem govorijo tudi številke. V desetih letih je blizu 1500 dogodkov obiskalo več kot 230 tisoč obiskovalcev, na leto jih pride med 22 in 25 tisoč.

Kulturni center res živ

»Ob odprtju smo računali na deset tisoč obiskov na leto, a smo do te številke prišli že v pol leta. Zdaj se je ta številka ustalila. Očitno so ljudje željni tako dokazati se na našem odru kot tudi prisluhniti nastopajočim, kar nas le veseli,« pravi Elizabeta Kušljan Gegič, ki je že od vsega začetka programska vodja kulturnega centra. Vesela je tudi, da center ljubiteljskim ustvarjalcem zagotavlja profesionalno predstavitev. »Prej so naši kulturniki nastopali po gasilskih domovih, v šolskih jedilnicah, gostilnah, itd., zdaj pa na velikem odru, s profesionalno osvetlitvijo in ustreznim ozvočenje, kot profesionalci. Ne delamo nobenih razlik. Vse to od ljubiteljev zahteva resnejše priprave in večjo odgovornost, posledično pa pride do dviga kvalitete. Prav vsak nastopajoči zato napreduje,« pravi Kušljan Gegičeva.

Trubarjev kipec zvesti obiskovalki doma Slavici Mencin

Kulturni center je s pestrim programom na slavnostni prireditvi zelo pohvalil tudi govornik, slovenski filmski, gledališki in televizijski igralec Gojmir Lešnjak Gojc.

Župan Radko Luzar se je na prireditvi javno zahvalil prejšnjemu županu Francu Hudoklinu in takratnim svetnikom, da so sprejeli odločitev za gradnjo takšnega kulturnega hrama v Šentjerneju, »ki ljudi povezuje«. Župan je programski vodja Elizabeti Kušljan Gegič ob letošnjem Jernejevem namenil županovo priznanje za dolgoletno uspešno vodenje centra.

Slednja pa je najzvestejši obiskovalki že vseh deset let, domačinki Slavici Mencin, poklonila manjši Trubarjev kipec.

Besedilo in foto: Lidija Markelj

