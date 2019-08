Manuela jo je odnesla v Italijo

20.8.2019 | 11:20

Predsednik žirije bienala Robert Lozar s prejemniki priznanj Janezom Kardeljem, Luko Popičem in Jasmino Nedanovski, predsednikom Društva likovnih umetnikov Dolenjske Hamom Čavrkom ter dobitnico nagrade Grand Prix Manuelo Sedmach in dobitnico odkupne nagrade Vesno Drnovšek. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je Novo mesto z odprtjem 1. mednarodnega bienala likovne vizije vrnilo na mednarodni zemljevid cikličnih likovnih prireditev. Razstava, na kateri sodeluje enainpetdeset na natečaju izbranih in povabljenih likovnih umetnikov in pet novomeških fotografov, je sočasno odprta v galeriji Simulaker, v Jakčevem domu in v Knjižnici Mirna Jarca.

O organizaciji pomembnejšega mednarodnega bienala so se v Društvu likovnih umetnikov Dolenjske začeli razmišljati predlani po dveh uspešno izvedenih mednarodnih razstavah sodobne likovne umetnosti Identitete leta 2016 in Etike(te), s katerima so želeli narediti prerez dogajanja na likovnem področju na Slovenskem in v bližnji ter nekoliko bolj oddaljeni evropski okolici.

Ko je predsedovanje društvu lani prevzel akademski kipar, slikar in grafik Hamo Čavrk, je ideja o bienalu dobila drznejšo obliko. Prizadeval si je za odločitev, da avtorjev razen izjem na razstavo ne bi več le vabili, ampak bi del udeležencev med prijavljenimi izbrala strokovna žirija, razstava naj bi bila tematska, avtorji pa bi se nanjo prijavili s predlogi. Tedaj je izpostavil jasen namen, da se Novo mesto na likovnem področju vriše tudi na evropski zemljevid, in željo, da bienale ne bi ugasnil, kot je ugasnil bienale slovenske grafike. Izpostavil je dejstvo, da Novo mesto nima primernega razstavišča, kjer bi to lahko potekalo na enem mestu, a da to sodi predvsem v staro mestno jedro. Dogovor prirediteljev bienala s potencialnimi razstavišči v Galeriji Simulaker, v Jakčevem domu in v Knjižnici Mirna Jarca je bil enostaven in hiter, saj so povsod pokazali veliko zanimanja in želje po sodelovanju.

Žirija bienala je na razstave na treh omenjenih prizoriščih uvrstila enainpetdeset likovnih umetnikov iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Makedonije in k sodelovanju povabila tudi pet uveljavljenih domačih fotografov, s čimer je na simbolni ravni izrazila namen društva, da v prihodnje v svoje članstvo povabi ne le likovne umetnike v ožjem pomenu, ampak tudi druge ustvarjalce na širšem področju vizualnega ustvarjanja, torej tudi fotografe, video umetnike, grafične oblikovalce in podobno.

Na odprtju razstave je sodelujočim umetnikom dobrodošlico v Novem mestu izrazil župan Gregor Macedoni, ki je opozoril na izjemno dolgo tradicijo likovnega ustvarjanja na območju mesta, ki z umetelno okrašenimi situlami sega vse v prazgodovino. Predsednica umetniškega sveta Društva likovnih umetnikov Dolenjske Nataša Mirtič pa je poudarila, da s takimi prireditvami, kot je 1. mednarodni bienale likovne vizije, Novo mesto presega status industrijske in gospodarske prestolnice in uveljavlja tudi vlogo pomembnega kulturnega središča, kustosinja bienala umetnostna zgodovinarka Olga Butinar Čeh pa je pojasnila vlogo strahu, ki je bil predpisana tema letošnjega bienala, skozi zgodovino likovne umetnosti.

Žirija bienala, ki je izbiral nagrajence - predvideni sta bili dve nagradi, grand prix in odkupna nagrada -, so imeli težko delo, na koncu pa so sprejeli salomonsko odločitev in poleg omenjenih nagrad podelili še tri priznanja za kakovost. Grand Prix 1. mednarodnega likovnega bienala likovne vizije Etike(te) Strah je prejela Manuela Sedmach iz Italije za sliko Meimlich, odkupno nagrado pa Vesna Drnovšek za kolagrafijo Nevidna. Priznanja bienala so prejeli Jasmina Nedanovski, Luka Popič in Janez Kardelj.

S temo bienala, strahom, se je v svojem nastopu ob odprtju zlil tudi v New Yorku živeči novomeški jazz saksofonist Igor Lumpert.

Igor Vidmar

Galerija