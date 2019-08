Vrhpoljski otroci zaigrali za Luko

20.8.2019 | 12:20

Mladi gledališčniki iz Vrhpolja so navdušili občinstvo.

Luka z mamico Vesno (na desni) in Betko Luštek (na levi), pobudnico dobrodelne predstave.

Terapije so potrebne. (Osebni arhiv)

Župan Radko Luzar nikoli ne umanjka pri dobrodelnih akcijah.

Skupinska slika

Šentjernej - Turistično društvo Vrhopolje je na čelu s predsednico Betko Luštek te dni v Kulturnem centru Primoža Trubarja pripravilo dobrodelno otroško gledališko predstavo Otroci za otroke oz. Mojca Pokrajculja za Luko Cuglja.

S predstavo so želeli priskočiti na pomoč sovrstniku Luki, ki ga je v 13. letu starosti po šolskem športnem udejstvovanju v nogometu doletela možganska krvavitev in mu pustila hude posledice. Luka denar potrebuje za zdravljenje in dolgotrajno rehabilitacijo, pravi njegova mamica Vesna.

V predstavi so nastopali otroci, že vsi najstniki iz Vrhpolja, ki so med počitnicami pridno vadili in navdušili občinstvo. Predstava je moderna različica pravljice Mojca Pokrajculja, v kateri vse živali na koncu postanejo prijatelji in imajo skupno zabavo pri Mojci. Poleg igralcev - Sara Rangus (Mojca), Peter Luštek (volk), Meta Sokol (kokoška), Nuša Rangus (medved), Nika Grubar (lisica), Tisa Golob (zajček), Ema Golob (veverica) in Maja Kovačič (muca Copatarica) - so na odru nastopili še Tamara Blatnik s kitaro, Nejc Penca in Luka Povhe s harmoniko, ki so poskrbeli, da je bila zabava pri Mojci še bolj vesela.

Kot je povedala pobudnica humanitarne akcije Betka Luštek, lanska Krkina prostovoljka leta in letošnja dobitnica občinske nagrade ob Jernejevem, je Humanitarno društvo Moja pot, ki je bilo ustanovljeno z namenom zbiranja sredstev za Luka, zelo nesebično in pozitivno pristopilo k sodelovanju že ob njihovi lanskoletni dobrodelni akciji Za našo Silvo.

»Tako smo Luka še bližje spoznali in mu vsi skupaj želeli pomagati. Zbrana sredstva bodo porabljena za Lukovo zdravljenje in potrebne terapevtske pripomočke po stanju možganske krvavitve, ki mu je prekinila brezskrbno otroštvo. Luka je zdaj na poti dolgotrajne rehabilitacije,« pove Luštkova.

S predstavo so zbrali nekaj manj kot 2.000 evrov dobrodelnih prispevkov, sicer pa akcija zbiranja sredstev za Luka še poteka, tudi ob pomoči PGD Cerov Log. Luku lahko pomaga vsak z nakazilom na Lukov račun pri Humanitarnemu društvu Moja pot: številka TRR: SI56 6100-0000-4422-674, sklic 00 19, namen: Humanitarna pomoč za Luka, naslov: Cerov Log 5, 8310 Šentjernej, BIC banke: HDELSI22, koda namena: CHAR.

L. Markelj, foto: Leon Šuštaršič

