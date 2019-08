Osem tujcev v fičku

20.8.2019 | 12:30

V soboto zjutraj so ribniški policisti pri opravljanju nalog varovanja državne meje zasledili osebno vozilo znamke Fiat 500 italijanskih registrskih oznak, v katerem je bilo več oseb. Policisti so na kraju prijeli štiri osebe, tri osebe in voznik pa so s kraja zbežali. Prijeti tujci so državljani Sirije, Palestine in Iraka. Vozilo so policisti zasegli in opravili ogled. Tujci v postopku policistov niso zaprosili za mednarodno zaščito.

Ribniški policisti so včeraj okoli 12. ure na območju Sodražice zasledili tudi renault laguno srbskih registrskih oznak, v katerem je bilo več oseb. Izkazalo se je, da je državljan Srbije prevažal šest tujcev, državljanov Sirije, Egipta in Palestine, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznika so pridržali in bo s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, vseh šest tujcev pa je zaprosilo za mednarodno zaščito.

Polne roke dela z nezakoniti prehodi državne meje so imeli policisti v Beli krajini, ki so na območju vasi Zorenci in Dolenjci izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Sirije, tremi državljani Alžirije in državljanom Maroka še niso zaključeni.

Vlomilci in tatovi

V Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v prostore društva in odnesli okoli 150 evrov.

Včeraj med 14. in 22. uro je v okolici Dolenjskih Toplic nekdo vlomil v počitniški hišo in odnesel denar in zlat nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Velika škoda v požaru

V včerajšnjem požaru gospodarskega poslopja na Malih selih, je po oceni lastnika nastalo za okoli 50.000 evrov škode. Požar so gasilci omejili in pogasili, po prvih ugotovitvah pa je bilo v požaru uničeno ostrešje, leseni deli objekta, kmetijski traktor in več delovnih strojev. Novomeški kriminalisti so opravili ogled požarišča in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara.

B. B.