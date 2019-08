Prekolesaril vseh 212 občin

20.8.2019 | 17:50

Zadovoljna Matjaž Golob in Goran Makar ob zaključku projekta na Glavnem trgu. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeščan Matjaž Golob je v spremstvu predsednika Društva Celiac – Življenje brez glutena Gorana Makarja v nedeljskem večeru na Glavnem trgu zaključil svoj tokratni podvig, ki je osveščal o celiakiji.

Golob je v dveh tednih večkrat prekolesaril Slovenijo in obiskal vseh 212 občin. Na kolesu je premagal okoli 3000 km in 40.000 višinskih metrov v 14. etapah, na dan pa obiskal tudi po več kot 20 občin. Rekreativnega kolesarja je širša javnost spoznala že lanskega avgusta, ko je prevozil pot po meji nekdanje skupne države Jugoslavije, letošnje kolesarjenje pa je namenil osveščanju o celiakiji in izzivih bolnikov s celiakijo pri vsakdanjem življenju brez glutena.

»Ideja se je izkazala za odlično, saj smo izredno zadovoljni z odzivom. Čeprav smo bili sredi dopustov, so nas v večini občin lepo sprejeli, s posameznimi župani pa smo že v dogovorih o sodelovanju pri predavanjih na šolah in ostalih aktivnostih glede ozaveščanja javnosti,« je po zaključku zadovoljen povedal Makar, sicer tudi novomeški občinski svetnik.

Celiakija je avtoimunska bolezen, ki povzroča težave predvsem v tankem črevesju, edino zdravilo pa je stroga brezglutenska dieta. Bolnikom z diagnosticirano celiakijo zaužiti gluten, ki pa se nahaja v mnogih živilih, povzroča težave in že najmanjši drobec vnesenega glutena je za njihovo telo, kot bi vnesli »strup«. Razumevanje okolice do te res stroge diete je po izkušnjah omenjenega društva zelo skromno. »Le bolnik s celiakijo bo znal pravilno opisati, kako stroga je ta dieta. A ker je hrana edino zdravilo, je razumevanje javnosti temu primerno-skromno. Hrano namreč pripravljajo in strežejo strokovnjaki za živila, in ne zdravniki,« je še povedal Makar in nadaljeval, da je ponudba brezglutenskih živil v zadnjem času sicer večja, a se bolniki še vedno ne počutijo varne: »Zgodilo se je že, da prevedena deklaracija ni bila enaka originalni. Dostikrat tudi kar zapišejo, da je nekaj na primer brez glutena, čeprav je lahko v procesu priprave kontaminirano z glutenom. Ampak za bolnika s celiakijo ta »skoraj« nikakor ne zadostuje.«

Omenjeno društvo tako pomaga pri ozaveščanju o celiakiji, lotili pa so se tudi izobraževanja mentorjev, ki svoje znanje o res strogi dieti prenašajo novim bolnikom. Zato so veseli tudi sodelovanja z Golobom, ki je z Glavnega trga na pot krenil 5. avgusta, v nedeljo pa povedal, da podvig ni bil težak, pogrešal je le kaj več spanca, saj je zaradi vseh sprejemov spal le po štiri do pet ur dnevno.

M. Martinović

