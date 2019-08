Žalna seja za Matijo Hočevarja

20.8.2019 | 13:35

Matija Hočevar je bil dolgo leta romski svetnik v trebanjskem občinskem svetu. (Foto: R. N.)

Trebnje - V veliki sejni sobi občine Trebnje bo jutri ob 16. uri žalna seja v spomin na nedavno preminulega Matijo Hočevarja, ki je bil kot romski svetnik dolgoletni član občinskega sveta. Kot so sporočili z občine, bo žalna knjiga v mali sejni sobi odprta do začetka jutrišnje žalne seje v poslovnem času občine.

Matija Hočevar se je rodil leta 1932 v kraju Jablan. Kot romski svetnik se je še kako zavedal, da je dobra komunikacija eden izmed temeljev sodelovanja z lokalno oblastjo in tudi državo. Veliko je pripomogel k razvoju romskega naselja Vejar ter bil močna vez med romsko skupnostjo in lokalnimi političnimi odločevalci. Tudi po njegovi zaslugi so v Vejar dobili vodovod, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo in nazadnje še asfaltirano cesto. Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš mu je pred dvema letoma na slavnostni akademiji ob 15. obletnici uzakonitve pravice Romov do občinskega svetnika podelil zahvalo za pomoč pri delovanju organizacije.

V mladosti ni imel posebnih političnih interesov. Po vojski je naredil izpit za minerja in tako pomagal pri gradnji vodovoda po Suhi krajini in kasneje tudi druge infrastrukture po drugih krajih, smo pred leti zapisali v portretu tedna v našem časopisu. Težavno in naporno delo je nato opustil in se zaposlil kot sekač. Po petnajstih letih dela v gozdu se je zaposlil v podjetju, ki se je ukvarjalo z gradnjo stanovanj. Preden se je upokojil, se je podal še v podjetniške vode, ukvarjal se je z nabiranjem in odkupom gozdnih sadežev in semen.

Pred leti je za potrebe romskega vrtca v naselju odstopil prostor na svoji zemlji, saj se zavedal, kako pomemben je vrtec za otroke.

V Trebnjem bodo nadomestne volitve za novega romskega svetnika.

