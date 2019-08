Gasilci do onemoglega v avtu

21.8.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 11.14 uri sta na parkirišču na Šmihelski cesti v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprla vozilo, v katerem je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so onemoglo osebo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo v Brezini

Ob 20.54 je v naselju Brezina, občina Brežice, gorel pomožni gospodarski objekt. Gasilci PGD Brežice-okolica in Dečno selo so preprečili širjenje požara na bližnji objekt in ga pogasili. Objekt v veličini dvajset kvadratnih metrov je uničen.

Težave z vodo

Ob 17.02 je v Dobovi z okolico in Kapelah, občina Brežice, zaradi okvare na glavnem vodu prišlo do motene oskrbe s pitno vodo. Okvaro so do 23.00 ure odpravili delavci podjetja Komunala Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINC, TP KVASICA, TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2, TP DRAGOVANJA VAS, TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP FVE ZORENCI, TP ZORENCI TP BUTORAJ TP VELIKA LAHINJA, TP DRAGATUŠ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.