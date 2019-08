Z vlomom ob deset tisoč evrov

21.8.2019 | 10:20

Foto: Arhiv DL

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je med 2. in 20. avgustom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit ter lastnike oškodoval za okoli 10.000 evrov.

V dveh tovornjakih našli osem Afganistancev

Na mejni prehod Obrežje je v včerajšnjih dopoldanskih urah na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornjaka srbskih registrskih oznak. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, so našli šest državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli.

Nekaj ur kasneje pa so prav tako v tovornjaku srbskih registrskih oznak našli še dva Afganistanaca, ki sta se skrita med tovorom skušala nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli dvanajst tujcev

Policisti so na Mokric in Metlike izsledili in prijeli dvanajst tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Bangladeša in štirimi državljani Turčije še niso zaključeni.

M. Ž.