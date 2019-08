Včeraj sodobnost, jutri kot nekoč

21.8.2019 | 11:25

Glasbena skupina Pulover je prišla na metliški oder iz Črnomlja.

Metlika, Rosalnice - V okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad je bil včeraj zvečer na grajskem dvorišču koncert črnomaljske glasbene skupine Pulover. Sestavljajo jo Mihaela Škof (vokal), Jože Miketič (kitara), Jurij Matkovič (bas), Martin Gričar (bobni) in Andrej Kmetič (klaviature).

Kot je bilo zapisano v programski knjižici, je skupina sestavljena po recepturi izkušenj in svežine, in sicer izkušenj pri fantih in svežine pri dekletu. Njihov izbor melodij je koktajl bluesa, soula, jazza in popa. Čeprav v glavnem preigravajo skladbe drugih avtorjev, pa so predstavili tudi tri svoja avtorska dela.

Jutri, 22. avgusta, pa bo v okviru Pridi zvečer na grad ob 20. uri pri Treh farah v Rosalnicah tradicionalno srečanje poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Tako se je pelo in igralo nekoč. Belokranjski ljudski pevci in godci prihajajo že dvanajst let zapored iz Poljanske doline, Adlešičev, Semiča, Metlike, Slamne vasi, Lokvice in še od kod k starim lipam pri Treh farah. Kdo bo nastopil letos, je še majčkena skrivnost, saj tega natančno ne vedo niti organizatorji. Zagotovo pa bo prijetno.

Če bo slučajno deževalo, bo prireditev v eni od treh bližnjih cerkva. Vstopnine pa v nobenem primeru ne bo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija