Beti ob polletju nekoliko slabše kot lani

21.8.2019 | 12:35

Foto: spletna stran Beti

Metlika - Metliška Beti, ena vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, je ob polletju dosegla 5,2 milijona evrov prihodkov in s tem za tri odstotke zaostala za primerljivim lanskim izidom. Hkrati je po poročanju STA ustvarila približno 36.000 evrov čistega dobička oz. približno dve petini manj kot lani. Podjetje si ob koncu leta obeta prodajo na lanski ravni.

Glavna izvršna direktorica družbe Beti Maja Čibej je za STA povedala, da je bil vzrok za slabše poslovanje predvsem »počasen začetek leta« in izkupiček pod pričakovanji v prvih treh mesecih. Nižji dobiček pa je posledica tečajne razlike pri ameriškem dolarju, stroškov dela ter rasti cen surovin in energentov. Konec leta pričakujejo pozitivno poslovanje in nekaj odstotkov manj čistega dobička kot lani.

Glede dolga iz preteklosti je direktorica pojasnila, da skuša Beti, ki je bila med letoma 2013 in 2017 v postopku prisilne poravnave in prestrukturiranja, z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) doseči kakšno ugodnejšo dolgoročno rešitev in da se bodo z njenim vodstvom sestali v kratkem, najava STA.

Omenjeni dolg po besedah Čibejeve po lanski vrnitvi 200.000 evrov znaša še 5,6 milijona evrov, posojila pa vračajo tekoče in skladno z dogovori.

Beti, ki je za blagovno znamko Beti za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk novembra lani razpisala zbiranje nezavezujočih ponudb, je, kot je dejala, dobila dve ponudbi in se nato odločila za ponudnika, s katerim podpis prodajne pogodbe načrtuje do konca septembra. Letos so bili uspešni tudi pri prodaji sklopa nepotrebnih nepremičnin v Metliki, je dodala.

V okviru družbe Beti deluje le še proizvodnja preje, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili.

M. Ž.