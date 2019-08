Pokrajine - smo končno zreli za reformo?; Kdor čaka, dočaka: iz Zaloga odvažajo odpadke; Roka za prijavo pogrešanega ni

21.8.2019 | 20:00

Po dveh letih čakanja se na pogorišču Ekosistemov v Zalogu le premika, krška družba Kostak je v ponedeljek odpeljala prvih deset kamionov odpadkov. V Straži so sicer veseli, da se je dolgo pričakovana sanacija vendarle začela, a hkrati opozarjajo, da je to samo prvi korak. Kaj pričakujejo v nadaljevanju, pišemo v novi številki Dolenjskega lista.

O oblikovanju pokrajin v Sloveniji se govori že vrsto let. Ali bomo 1. januarja leta 2023 dobili enajst pokrajin, med katerimi bo tudi Dolenjska? O veliki Dolenjski pokrajini med Kolpo, Sotlo in Ljubljano imajo župani zelo mešane občutke. Posavci terjajo svojo regijo, Grosuplju in Ivančni Gorici pa je bolj pri srcu Ljubljana. Kaj pravijo, preberite v Dolenjcu.

Javni sistem izposoje koles je vse bolj priljubljen, posebno v večjih mestih. Kje ga imajo in kakšne so izkušnje z njim na jugovzhodnem koncu Slovenije, so preverili naši novinarji.

Ob vsakem sporočilu policije o pogrešani osebi, človeka kar stisne pri srcu. Stisko in nemoč, ki jo ob tem doživljajo najbližji, se sploh ne da opisati z besedami. O statistiki pogrešanih na območju Policijske uprave Novo mesto, kjer se je v zadnjem času zelo povečalo število aktivnosti za izsleditev mladoletnih, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki prinaša še številne druge aktualne zgodbe, med njimi tudi o izjemni pomoči Ogulinovim z Osojnika, katerim so ognjeni zublji požrli gospodarsko poslopje. Pomoč je prišla z vseh koncev in šesti dan je že stalo novo.

