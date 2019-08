FOTO: Glasbene urice PO Krka letos obiskuje 69 otrok

21.8.2019 | 13:45

Poletne glasbene urice iz leta v leto obiskuje več otrok. Letos jih bo na zaključnem koncertu prihodnji četrtek v KD Straža nastopilo kar 69.

Dušan Krštinc je v imenu straške občine poskrbel za prijetno osvežitev.

Rumanja vas - Pihalni orkester Krka je tudi letošnje poletje, zahvaljujoč glavnim pokroviteljem, kot so Krka, MO Novo mesto in občina Straža, poskrbel za brezplačne glasbene urice. Vsako sredo so se otroci od 9. do 14. ure v mladinskem centru v Rumanji vasi urili na svojih inštrumentih.

»Prihajajo z različnim predznanjem, veliko je tudi povratnikov, sicer pa smo vnovič presegli lasten rekord in imamo tu kar 69 otrok, in sicer vse od Žužemberka do Šmarjeških Toplic,« je osmo izvedbo Poletnih glasbenih uric orisal mentor Borut Turk in nadaljeval, da otroke učijo ritma, melodije in igranja posameznih skladb. Kdor že igra kakšen inštrument, vadi na njem, starejšim omogočijo tudi kakšen solo del v skladbi, medtem ko najmlajše v orkester vključijo s tolkali.

Pred njimi je še dober teden do zaključka, tradicionalno je to koncert v Kulturnem domu v Straži, kamor vabijo v četrtek, 29. avgusta, ob 19. uri: »Na koncertu bo šest najrazličnejših skladb, kot so Hit the road Jack, Beds are burning ipd, kar otroci že poznajo z radijskih postaj in so jim všeč, zato jih tudi radi igrajo.«

Danes je otroke kot vsako leto obiskal tudi straški župan Dušan Krštinc in jim podelil sladolede: »Vem, da vas večina že obiskuje katero glasbeno šolo in vesel sem, da inštrumenti tudi poleti ne samevajo in da obiskujete naše glasbene urice ter vidite, kako je igrati v orkestru, kot je PO Krka. Zato bi se tako vam kot vašem mentorjem rad posebej zahvalil.«

Poleg Turka je glavni mentor uric še Jernej Fabijan, za ustvarjalni kotiček pa je drugo leto zapored poskrbela Tjaša Travižan.

Tekst in foto: M. Martinović

