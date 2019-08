V Krki našli topovsko granato, mino, letalska naboja …

21.8.2019 | 18:30

Foto: Arhiv DL

V reki Krki v Žužemberku so malo po osmi uri zjutraj našli topovsko granato kalibra 100 milimetrov, italijanske izdelave, in dva letalska naboja, nemške izdelave, vse ostanek iz druge svetovne vojne. Le nekaj ur kasneje, ob 12.25, pa so prav tako v Krki v Žužemberku našli še minometno mino kalibra 81 milimetrov, italijanske izdelave, in dva kosa pehotnega streliva vse ostanek iz obdobja druge svetovne vojne.

Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije in potapljač pripadnik NUS Zahodnoštajerske regije so vse nevarne najdbe odstranili in jih ustrezno skladiščili.

Zagorela podrast

Ob 16.29 je na Šolski cesti v Brestanici zagorela podrast ob potoku. Manjši požar so pogasili gasilci PGE Krško.

M. Ž.