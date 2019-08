Noč na Krki in Skoki v Krko

22.8.2019 | 18:00

Foto: Danilo Kesić

Novo mesto - Skoki v Krko in Noč na Krki sta dve tradicionalni novomeški prireditvi, ki sta posvečeni reki Krki in aktivnostim na in ob reki. Nekoč je Krka mestu prinašala življenje, obrežja so nudila prekrasne sprehode, poleti je oživelo kopališče na Loki in tudi ribičev dolenjska lepotica nikoli ni razočarala. Tudi danes reka Krka in njeni bregovi postajajo vse bolj priljubljena lokacija za občane in obiskovalce. Sprehod od Kandijskega mosta pa vse do Bršljina nudi veliko aktivnosti za vse generacije.

Tako bo tudi to soboto, 24. avgusta, ko se bodo ob 15. uri začeli Skoki v Krko iz Kandijskega mosta. Od 12. ure naprej bo svoja vrata odprl MC Oton v Športnem parku Loka, kjer se boste lahko igrali razne družabne igre, gumitwist in ristanc, pa tudi sadne osvežitve ne bo manjkalo.

Večer pa bo pripadel zabavi in prireditvi Noč na Krki, kjer boste lahko oblikovali svoj čolniček, ga spustili v Krko in se poveselili na koncertu za vse generacije. Z nami bodo Jernej Zoran, Abba Mia in legendarni Rok'n'band. Vabljeni, da se prireditev udeležite peš, s kolesom, s čolnom ali pa iz našega Rudolfovega splava.

V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na soboto, 31. avgusta.

Organizator Zavod Novo mesto.

