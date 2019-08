Obnovljen vodnjak vsem v ponos

22.8.2019 | 08:10

Voda iz vodnjaka je stekla po koritu.

Pobudnik akcije Tone Recelj

Župan Radko Luzar je ključ vodnjaka predal Tonetu Grubarju (ta ga bo naprej sinu Juretu, ki je bil v času otvoritve na dopustu).

Mali Ban - Idejo za obnovo starega vodnjaka v Malem Banu, majhni obcestni vasici pod Gorjanci nad pleterskim samostanom, je dal Tone Recelj iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki ima v bližini vinograd in zidanico.

Kar ni več mogel gledati zaraščenega območja nekdanjega vaškega vodnjaka, ki je postalo pravo kačje gnezdo. Zakaj prostor ne bi očistili, vodnjak pa obnovili, da bi bil kot nekoč, oz. še lepši, je dejal sebi in šentjernejskemu županu Radku Luzarju - zemljišče je namreč javno dobro. Slednji je bil seveda takoj za obnovo kulturne dediščine, dovoljenje ni bilo problem in dela so se spomladi začela - najprej čiščenje, nato gradnja.

Kot je Recelj povedal na nedavni otvoritvi, je načrt obnove nastal s pomočjo arhitekta Matjaža Bahorja, gradbena dela pa so predali mirnopeškemu podjetju Gradbeništvo in gradbena mehanizacija Zdravko Kukavica s.p.

Vaščani, ki so se zbrali na otvoritvi majhne, a zanje pomembne pridobitve, so zadovoljni. Vodnjak, ki je globok okrog šest metrov, gradili pa so ga v 30-ih letih prejšnjega stoletja, je očiščen in urejen, ima svoj žleb, vedro na verigo, pa korito, ki spominja na stare čase, saj so tu napajali živino. Kot je povedal Tone Grubar iz Velikega Bana, ta vodnjak ni nikoli presahnil, tudi v najhujšem poletju ne in je pomenil rezervno vodo za obe vasi. Pitna voda iz podtalnice oz. iz bližnjih hribov je vedno pritekla.

Obnovljen vodnjak v Malem Banu je zaprt s pokrovom, njegov ključ pa je iz rok župana Luzarja - ta in njegovo podjetje L-TEK ter Recelj so financirali obnovo, iz občinskega proračuna ni šel niti evro - dobil Jure Grubar iz Malega Bana - namesto njega ga je na dogodku prevzel njegov oče Tone.

Slednji je pred zbranimi vodnjak odklenil, ter z vedrom na verigo kot v starih časih zajel vodo ter jo spustil po lepo zabetoniranem koritu - res je bila čista in brezhibna. Zdaj jo bodo bližnji uporabljali predvsem za vinogradniške potrebe, želijo pa tudi, da kraj postane zbirališče vaščanov, sosedov in vinogradnikov.

Novi pridobitvi pa so ob otvoritvi v okviru šentjernejskega občinskega praznika Jernejevo seveda zbrani nazdravili s kapljico rujnega.

Besedilo in foto: L. Markelj

