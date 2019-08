19-letnik nesreče ni preživel

22.8.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.46 uri je v bližini naselja Župelevec, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v drevo. Voznik, star 19 let, nesreče ni preživel. Policisti pojasnjujejo, da je vozil iz smeri Brežic proti Bizeljskem in v levem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal izven vozišča in trčil v drevo, kjer je ostal ukleščen v vozilu. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli vkleščeno preminulo osebo, vozilo postavili na cestišče, razsvetljevali kraj dogodka, nudili pomoč policiji, reševalcem, pogrebni in vlečni službi ter počistili cestišče.

Odstranili sršene

Ob 20.11 so na Zdolski cesti v Krškem gasilci PGE Krško iz večstanovanjskega objekta s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC, izvod Vas.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Sela Dobova izvod Sela gasilski dom med 8:00 in 10:00 uro.

M. K.