Vas zanima poklic policista za nadzor državne meje?

22.8.2019 | 09:10

Nadzor na meji (Foto: PU Novo mesto, policija.si)

Ljubljana - Policija je na spletni strani objavila razpis za delovno mesto policist - nadzornik državne meje. Predvidoma bodo zaposlili sto kandidatov, ki se lahko prijavijo do 30. septembra. Izbrani kandidati bodo predvidoma januarja prihodnje leto najprej sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas šestmesečnega usposabljanja, po uspešno zaključenem usposabljanju pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov, predvidoma na območju policijskih uprav Koper in Novo mesto.

Kandidati morajo imeti srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, državljanstvo Slovenije in ustrezne psihofizične sposobnosti.

M. Ž.