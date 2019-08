V šestih nesrečah umrlo sedem ljudi

22.8.2019 | 10:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S PU Novo mesto so glede sinočnje tragične nesreče, ki se je nekaj pred 23.30 zgodila pri Župelevcu na območju Brežic, danes sporočili, da je po prvih ugotovitvah je 19-letni voznik avtomobila vozil iz smeri Brežic proti Bizeljskem. Pred naseljem Župelevec je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju. Okoliščine nesreče sicer še preiskujejo, po zaključeni preiskavi pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v šestih prometnih nesrečah umrlo sedem ljudi, v enakem obdobju lanskega leta pa so prometne nesreče terjale osem žrtev. Letos je bila neprilagojena hitrost vzrok za štiri prometne nesreče, v katerih je umrlo pet oseb (dva potnika v osebnem avtomobilu, motorist, potnica na motorju in voznik osebnega avtomobila).

Pijan na mejni prehod

Na mejni prehod Metlika je sinoči okoli 22.30 na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombiniranega vozila poljskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in 48-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola, so odvzeli prostost ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli pred pristojno sodišče.

Škode za 100 evrov

V zadnjih dveh dneh je v Dragomlji vasi nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Prijeli sprovajalca in tujce, ki so nezakonito prestopili mejo

Brežiški policisti so sinoči nekaj pred 22. uro v Mokricah ustavili osebni avtomobil nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 33-državljan Turčije v vozilu prevaža šest tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s šestimi državljani Turčije pa še potekajo.

Ostali nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Črnomlja in Novega mesta izsledili in prijeli sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Pakistana in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

M. M.