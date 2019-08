Prikazovalniki hitrosti za trideset občin

22.8.2019 | 12:30

Prikazovalniki hitrosti (Foto: Agencija za varnost prometa)

Ljubljana - Agencija za varnost prometa je danes v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika že deveto leto zapored na podlagi javnega razpisa v brezplačni desetmesečni najem 30 občinam podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite«. Med njimi so z našega konca Slovenije Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Žužemberk. Prikazovalniki hitrosti so se že v preteklosti izkazali kot učinkovito sredstvo za takojšne zmanjšanje povprečnih hitrosti, so poudarili na Agenciji.

Prehitra vožnja je, kljub pogostim preventivnim akcijam in opozarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, omejitev hitrosti pa je predvsem v naseljih ključnega pomena. V okviru zadnje akcije Hitrost so policisti največ kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti izmerili prav v naseljih. V času trajanja akcije med 12. in 18. avgustom so tako ugotovili 3048 kršitev prekoračitev hitrosti, od tega kar 2492 kršitev v naselju, so navedli v sporočilu za javnost.

Na Agenciji želijo s prikazovalniki hitrosti na eni strani spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, na drugi pa tudi občine, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih.

Z današnje podelitve (Foto: Agencija za varnost prometa)

S prikazovalniki hitrosti se zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi katerih je mogoče pripraviti analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki še dodatno prispevajo k izboljšanju prometne varnosti, so pojasnili na Agenciji.

Ob tej priložnosti je v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko med drugim poudarila: »Hitrost in neprilagojena vožnja sta pogosto usodni. Zato je Agencija v zadnjih mesecih še dodatno okrepila preventivne aktivnosti tako na lokalnem kot tudi nacionalnem nivoju, s katerimi želimo povečati stopnjo zavedanja o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene in strpne vožnje. Uporaba prikazovalnikov hitrosti je nujna predvsem v naseljih, zlasti pa v okolici šol, vrtcev in igrišč, kjer je treba zagotoviti dosledno upoštevanje hitrosti. Rezultati raziskav namreč kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno tudi tedaj, ko nadzor ni očiten.«

Na razpis se je prijavilo 41 občin

Na letošnji razpis se je sicer prijavilo kar 41 občin, občine prejemnice pa je na podlagi razpisnih kriterijev izbrala strokovna komisija.

Prednost pri izbiri so imele občine z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti, kjer poteka šolska pot, pot v šolo ali vrtec, kjer ni zagotovljen minimalni standard za šolsko pot, kjer je visoka stopnja zabeleženih prometnih nesreč ter mesta s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom, so na Agenciji za varnost prometa še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.