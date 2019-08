Zaradi montaže potopnega stebrička zapora Šolske ulice

22.8.2019 | 14:10

Fotografija je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Jutri se bodo začeli postavljati potopni stebriček na Šolski ulici (za križiščem z Germovo), dela pa bodo zahtevala popolno zaporo ceste. Obvoz bo v tem času omogočen po Rozmanovi ulici (pri Foto Asji), zgornjem delu Glavnega trga in naprej po Dilančevi, so sporočili iz novomeške občine.

Dodali so, da gre za nadaljevanje uvedbe prometnega režima, sprejetega po prenovi mestnega jedra. S stebričkom bo po predlogu stanovalcev mestnega jedra omejen dostop do dela Šolske ulice, Dilančeve, Detelove in Frančiškanskega trga.

M. Ž.