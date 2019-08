Šarec odločno za drugi blok jedrske elektrarne

22.8.2019 | 15:15

Foto: I. Vidmar

Krško - Odločna podpora načrtom za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem in jasno izraženo mnenje, da bo treba slej ko prej zapreti šoštanjsko termoelektrarno, če želi Slovenija doseči zahteve v zvezi z izpusti toplogrednih plinov je najpomembnejše sporočilo obiska predsednika vlade Marjana Šarca v Krškem, kjer je obiskal in se sestal z vodstvom družbe GEN energija in Nuklearne elektrarne Krško ter si je ogledal center vodenja proizvodnje Skupine GEN, multimedijsko interaktivno središče Svet energije in jedrsko elektrarno.

»Jedrsko elektrarno Krško smo obiskali v luči sprememb, ki se dogajajo na energetskem področju. V prihodnje bo treba razmisliti o virih električne energije in se zelo kmalu odločiti, kam Slovenija želi. Slovenija je jedrska država, ima jedrsko elektrarno, ki proizvede znaten del električne energije. Naše temeljno vodilo, dokler bom na tem mestu, bo, da moramo vse napore vložiti v gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. V prihodnje bomo potrebovali čedalje več električne energije. Če želi biti Slovenija razvojno uspešna in neodvisna država, moramo težiti tudi k energetski neodvisnosti. Današnji obisk in sestanek z vodstvom elektrarne je bil predstavitveni. Predstavili so nam svoje poglede in ugotovili smo, da se v veliki meri strinjamo, da bo treba v prihodnje resno pristopiti k neki resni energetski politiki. Zgolj politika v slogu česa nočemo, ne bo dovolj, ampak moramo povedati tudi kaj hočemo. Če ne bomo želeli vetrnih elektrarn, če se želimo odpovedati termoelektrarnam in še nekaterim drugim virom, bomo ugotovili, da nimamo energije kje dobiti. Zato je pomembno in vlada si bo za to prizadevala, da Slovenija ohrani kolikor toliko veliko energetsko odvisnost. Dejstvo je, da jedrska elektrarna Krško zadostuje vsem standardom in da je po zaupanju na stopnji ena od petih stopenj. Zato je pomembno da jedrski elektrarni Krško omogočimo delovanje v polni meri. Število samodejnih ustavitev se je od leta 1983 do danes zmanjšala praktično na nič. Elektrarna deluje uspešno in je od začetka svojega delovanja do danes, če se izrazim nekoliko slikovito, povečala proizvodnjo za deset vodnih elektrarn,« je po ogledu Jedrske elektrarne v Krškem povedal predsednik vlade Marjan Šarec.

Generalni direktor GEN energije Martin Novšak je po pogovorih s predsednikom vlade povedal, da je nad obiskom zelo zadovoljen in vesel: »To daje pomembnost temu, kar delamo, da z nizkoogljično energijo zanesljivo oskrbujemo naše odjemalce. Seveda razmišljamo tudi o razvoju. Izmenjali smo poglede na prihodnost. Menim, da imamo veliko priložnosti za graditev svetle, konkurenčne nizkoogljične energetske preskrbe Slovenije.«

Predsednik uprave NEK Stane Rožman je izrazil veselje ob obisku predsednika vlade: »Veseli smo, da smo mu lahko predstavili rezultate našega dela in zadovoljni smo z njegovo podporo dolgoročnemu obratovanju, ki je samo še dodatna spodbuda, da še naprej delujemo maksimalno odgovorno, resno in profesionalno. Prepričani smo, da bomo lahko realizirali svoje cilje in da bo elektrarna, kot je načrtovano, delovala do leta 2043. Prosili smo ga tudi za načelno podporo za izpeljavo naših načrtov. Tako lahko računamo, da bomo lahko uspešni v dobrobit širše javnosti in vse Slovenije.«

Igor Vidmar

novejši najprej Komentarji (1) 35m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni toto kar naj si drugi blok jedrske elektrarne gospod Šarec postavi na svojem dvorišču mi v Posavju ga neželimo. Naj Vam pojasnim zakaj drugi blok nuklearke, sedaj je drugi tir pri katerem bo elita na račun davkoplačevalcev polnila privatne žepe in že se načrtuje drugi blok da bo elita zopet polnila žepe to so počeli pri izgradnji avtocest in zmeraj so taki projekti rojeni za elito nas ovce pa s tem futrajo. Na Savi lahko zgradijo 10 pretočnih elektrarn ki so zelo poceni saj koristijo naravni vir energije, sedaj se je nehalo govoriti o hidroelektrani Mokrice ker tu elita pobere lahko samo cente in tu ni stotine milijonov za elito, tako so nas preigrali z dokapitalizacijo banke, banke dokapitalizirali z miljardami prodali pa za drobiž in tako naprej in tako naprej kdaj se boste Vi ki prejemate po 500 EUR miloščine za trdo delo v celem mesecu in kdaj se boste zbudili in krenili po poti Matije Gubca ki se je uprl zaradi desetin. Kdaj Slovenci ??????? Preglej samo prijavljene komentatorje