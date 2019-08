Traktoristka padla pod zadnje levo kolo

22.8.2019 | 18:30

Brežice - Ob 11.23 sta na lokalni cesti Arnovo selo-Zgornja Pohanca v občini Brežice trčili osebni vozili. Pri tem sta se dve osebi poškodovali. Reševalci so poškodovani osebi prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 14.29 je v naselju Ledina v občini Sevnica občanka pri vožnji traktorja po makadamski cesti zapeljala na rob ceste in pri tem padla pod zadnje levo traktorsko kolo in se poškodovala. Reševalci NMP Sevnica so občanko ustrezno oskrbeli in predali ekipi HNMP Maribor. Občanko so s helikopterjem slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Ob 13.12 je v Črnomlju v Ulici pod gozdom, med popravljanjem zagorel delovni stroj. Požar je že pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj pogasil lastnik sam, tako da so gasilci samo zavarovali kraj in pregledali stroj.