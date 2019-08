Remont v Vipapu: hrupno bo; zaradi udara strele brez elektrike

23.8.2019 | 07:00

Vipap (Foto: A. K., arhiv DL)

Včeraj ob 15.55 uri je zaradi udara strele v daljnovod DV Cerklje, občina Brežice, približno 210 odjemalcev Krške vasi in ostalih naselij ostalo brez električne energije. Delavci Elektra Celje so napako odpravili ob 20.02 uri.

V Krškem bo hrupno

Med 25. in 31. avgustom bodo v podjetju Vipap Videm Krško opravljali redna remontno-vzdrževalna dela na napravah za proizvodnjo papirja in vlaknin, na čistilnih napravah ter na posameznih energetskih napravah. Ob zaustavljanju posameznih energetski naprav, 25./26. avgusta, in ob njihovem ponovnem zagonu, 29./30. oz. 30./31. avgusta, je občasno mogoče pričakovati prekomerni hrup, čemur se zaradi narave del žal ni mogoče popolnoma izogniti. Okoliškim prebivalcem se zaradi morebitnih nevšečnosti vnaprej opravičujejo.

Nalet treh vozil

Ob 18.18 je na avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro, občina Ivančna Gorica, prišlo do naleta osebnega, kombiniranega in tovornega vozila. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorje, nudili pomoč avtovleki, policiji in reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, ki sta bili prepeljani v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju, Cerkev.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP GABRSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliki Podlog 2 med 7.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Brunk med 11. in 12. uro.

M. K.