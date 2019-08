Počitniško delo - največ v gostinstvu

Največ dela lahko dijaki in študentja pri nas najdejo v gostinstvu - v strežbi.

Novo mesto - V poletnem času si med počitnicami mnogi dijaki in študentje poiščejo delo, saj želijo delovno in koristno preživeti prosti čas, ob tem pa še zaslužiti kakšen evro, ki ga lahko porabijo zase. Pa imajo mladi na dolenjskem koncu dovolj priložnosti za počitniško delo?

Pozanimali smo se na Agenciji M servis, kadrovske storitve d.o.o. v Novem mestu (nekoč študentski servis), ki med drugim mladim pomaga najti tovrstne zaposlitve. Po besedah Marka Mikulina, opažajo, da je obseg študentskega in dijaškega dela na letni ravni upadel za okrog pet odstotkov, saj je zanimanje mladih nekoliko manjše. »Vzrok je v manjši generaciji in v pripravljenosti mladih za opravljanje začasnih in občasnih del. Po počitniškem delu največ povprašujejo dijaki, med tem ko študentje iščejo priložnost za delo čez vse leto, seveda, če jim študij to dovoljuje. S tem si pridobivajo pomembne kompetence za kasnejšo zaposlitev,« pravi Mikulin.

Ponudba večja od povpraševanja

Ponudba del je večja od povpraševanja, del primanjkuje zlasti za tiste, ki še niso polnoletni in so zato deležni več omejitev. In kje je najlažje dobiti delo?

Kot velja že nekaj let, je to področje gostinstva, zlasti v strežbi. Za Dolenjsko je značilen večji spekter različnih del in tu je zaradi večjega povpraševanja nekoliko višja urna postavka. Ker imamo razvit turizem, kar nekaj je toplic, se kako delo najde tudi tu. Za dela v turizmu je seveda zaželeno znanje tujih jezikov, specifično znanje se zahteva tudi za reševalce iz vode. Za mentorje in inštruktorje so zahtevana znanja glede na mentorstvo, ki ga opravljajo. Poleg tega pa so seveda zahtevane kompetence za začasna in občasna dela za delo v projektni pisarni, računovodskem servisu, …

Mladi, ki se odločijo za počitniško delo, se poleg prvih delovnih izkušenj veselijo tudi samostojno prisluženega denarja. Z zakonom je določena minimalna urna postavka, ki trenutno znaša 4,89 evrov bruto. Navzgor je neomejena in se spreminja od kraja dela, vrste dela in težavnosti oz. posebnih znanj, od ponudbe in povpraševanja, pa tudi od sezone - ali gre za delo med počitnicami, ob posebnih dogodkih, itd. Pri izračunu dela se ne obračuna akontacija dohodnine, če je znesek na mesec nižji od štiristo evrov.

