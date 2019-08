Danes se začenja 25. Semiška ohcet

23.8.2019 | 10:20

Tako je bilo na Semiški ohceti lani.

Semič - Danes se v Semiču začenja 25. Semiška ohcet. Prireditev, ki so ji tokrat dali naslov Zgodba neveste, bo uradno odprta ob 20. uri v Kulturnem centru Semič. Ob tem bodo odprli tudi štiri razstave in sicer Od neveste do babice, od ženina do dedka, Ajda – kulinarična dobrota, Nostalgija in Brez avta pač ne gre. Obiskovalce čakajo tudi nastopa Folklorne skupine Semič in okteta Konda, penjenje s semiško penino ter koncerta klape Bonaca in tamburaške skupine Melos.

Jutri bodo od 10. do 12. ure v Kulturnem centru zbirali vzorce zavitkov za ocenjevanje v okviru 5. ŠtrudlFesta. Pestro dogajanje pa se bo v Kulturnem centru, okrog njega, na osrednjem prireditvenem prostoru in v starem trškem jedru začelo ob 15. uri. Mogoče bo poskusiti zavitke, na delavnici pa se jih bodo obiskovalci lahko naučili speči, prav tako kot bodo lahko izvedeli marsikaj poučnega o peki z drožmi. Popoldne si bodo obiskovalci lahko ogledali nastope otroške folklorne skupine OŠ Semič, pevske skupine Domači fantje, country plesne skupine Vrtičkarji, harmonikarjev, mažoret, Godbe na pihala Semič. Na voljo bo več delavnic, lahko se bodo naučili plesati tudi belokranjske plese, manjkal pa ne bo niti blagoslov motoristov in kolesarjev.

Ob 20.30 se bo začel folklorni večer s semiško folklorno skupino in z gostujočimi folklornimi skupinami. Ko se bo večer že krepko prevesil v noč, pa bo poskrbljeno še za zabavo z ansamblom Novi spomini.

V nedeljo, 25. avgusta, pa bo ob 11. uri pa na osrednjem prireditvenem prostoru pri Kulturnem centru Semič še 60. srečanje borcev domicilnih enot NOV in POS Slovenije. Natančnejše dogajanje na Semiški ohceti si lahko preberete v zgibanki v prilogi.

M. Bezek Jakše