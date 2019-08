Včeraj poustvarjalci glasbenega izročila, danes kvintet Dolc

Brez Martina Pečavarja na srečanju pač ne gre.

Rosalnice, Metlika - V okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad je bilo včeraj zvečer pri Treh farah v Rosalnicah tradicionalno srečanje poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Tako se je pelo in igralo nekoč. Belokranjski ljudski pevci in godci so se zbrali pod lipami že dvanajstič zapored, zapeli ali zaigrali pa so po dve pesmi ali melodije.

Letos je nastopilo kar 13 skupin ali posameznikov, in sicer: Semiški klobukarji (umetniški vodja Andraž Banovec), pevska skupina Društva kmečkih žena Metlika Stezice (Marica Kambič), Šokice (Terezija Simonič), Oto Nemanič z Jožetom Starešiničem in Jurijem Čemasom iz Preloških muzikantov ter zbiralec, raziskovalec in zapisovalec ljudskega izročila Janez Pezdirec. Člani metliške folklorne skupine Ivan Navratil so nastopili z dvema pevskima skupinama, z Ivanjščicami (Elvira Gorše) in Navratilovimi pevci. Katarina Kapš pa je pripeljala kar tri skupine, ki jih vodi. To so bili Grajski pevci iz Predgrada, Dobra volja je najbolja s Sinjega Vrha in Polanski odmev.

Nastopili so še tamburaši KUD Boža Račiča iz Adlešičev (Damir Jankovič), Kresnice predice iz Adlešičev (Marija Kordež), srečanje pa je zaključil legendarni ljudski godec Martin Pečavar iz Nestoplje vasi. Prireditev je strokovno spremljal Gregor Volk, povezoval pa na sproščen, šaljiv način Matjaž Rus.

Metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad se bodo na grajskem dvorišču nadaljevale že danes, ko ob 20. uri koncert kvinteta Dolc (v njem poje šest možakarjev) ob desetem letu delovanja.

