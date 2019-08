Avgustovske poletne dni popestril kino na trgu

23.8.2019 | 11:50

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V minulih dneh je prenovljeni Glavni trg gostil Kino na trgu, ki ga je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto pripravil Zavod Situla, ki ga je v treh večerih obiskalo blizu tisoč obiskovalcev.

Prvi večer je pripadel znanemu dokumentarno-igranemu filmu 'Houston, imamo težave' novomeškega režiserja Žige Virca. Najbolj obiskan je bil drugi večer, ko so gledalci z navdušenjem pospremili legendarno slovensko komedijo režiserja Jožeta Bevca iz leta 1977 To so Gadi. Zadnji, tretji večer pa je postregel s še eno odlično slovensko komedijo režiserja Mihe Hočevarja Jebiga, so sporočili iz novomeškega rotovža.

Novomeščani so z odličnim odzivom pokazali, da si podobnih kinematografskih užitkov na prostem želijo tudi v prihodnje, so še dodali.

M. Ž.