O prometni varnosti otrok

23.8.2019 | 15:00

Z včerajšnjega posveta o prometni varnosti učencev in dijakov (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Včeraj je na rotovžu potekal posvet na temo prometne varnosti otrok, ki ga v sodelovanju z MO Novo mesto tradicionalno organizira Svet za preventivo in vzgojo v prometu. Srečanje je uvod v novo šolsko leto z vidika prometne varnosti in preventive z zavedanjem, da so otroci v cestnem prometu udeleženi vse leto, ne samo v času šolskega pouka.

Kot so danes sporočili z rotovža, je novomeški župan Gregor Macedoni na srečanju izpostavil, da je zagotavljanje varnosti na šolskih poteh ena glavnih prioritet občine pri vseh infrastrukturnih projektih na njihovih cestah. Kot je povedal, je spodbuda za nadaljnja prizadevanja podatek, da v zadnjih letih ne beležijo prometnih nesreč na šolskih poteh. Občina skupaj z ostalimi akterji kot s samostojnim delovanjem v obliki ukrepov za izboljševanje prometnega okolja izvaja dejavnosti, ki so vezane na področje šolskih poti in obvladovanja hitrosti vožnje, na izobraževanje in vrsto drugih aktivnosti.

Že v času poletnih počitnic so tako izvedeli nekatera vzdrževalna in obnovitvena dela na šolskih poteh, ki so pripravljene in pričakujejo šolarje na poti v šolo in domov. Pri tem je bila posebna pozornost namenjena prehodom za pešce in novim površinam za pešce, urejena so tudi številna avtobusna postajališča, ki so dodatno označena in s tem bolj vidna v prostoru. V prihodnje je predvidena tudi ureditev dveh novih nadstrešnic za potnike v Ždinji vasi in Podbrezniku. Z ukrepi želi občina zagotoviti šolske poti, ki bodo ustrezale smernicam na nacionalni ravni in omogočale otrokom, da bodo opravili svojo pot v šolo in domov peš na razdaljah do štiri kilometre.

Kot so še zapisalu v sporočilu za javnost, so bili ob zagotavljanju varnosti v zadnjem času storjeni tudi številni vzpodbudni koraki v smeri trajnostnega razvoja: lažje premagovanje razdalj s kolesom ali peš omogočata novi večnamenski poti ob Levičnikovi in na relaciji Brod - Srebrniče, z ureditvijo Kandijskega mostu bodo vzpostavljene večje označene površine za pešce in kolesarje, v načrtu so številne regionalne kolesarske povezave in novi brvi čez reko Krko v Irči vas in na Loki. Že tretje leto se nadaljuje projekt organiziranega pešačenja v šolo Pešbus, v sklopu katerega se šolarji prav tako poučijo o prometni varnosti, septembra pa se občina tradicionalno pridružuje tudi novi izvedbi Evropskega tedna mobilnosti in dogodku Dan brez avtomobila.

