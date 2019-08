Dim v Akrapovičevem podjetju

23.8.2019 | 18:10

Danes ob 14.20 je v Ulici heroja Starihe v Črnomlju v občini Črnomelj prišlo do zadimljenja proizvodnih prostorov v podjetju Akrapovič. Vzrok dima je bila povišana temperatura ene od peči za obdelavo karbona. Gasilci PGD Črnomelj so s termo kamero pregledali okolico peči, spremljali padanje temperature in z dimovlekom prezračili prostore proizvodnje. Do požara ni prišlo.

Z vitlom izvlekli vozilo

Danes popoldne ob 14.31 so v Poljanah pri Žužemberku v občini Žužemberk gasilci PGD Žužemberk s pomočjo vitla izvlekli vozilo ki je zapeljalo s ceste po pobočju.

Gasilci odpirali vrata

Dopoldne ob 10.12 so posredovali gasilci PGE Krško na Titovi cesti na Senovem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Iztekala voda iz počene cevi

Danes ob 16.46 so na Kettejevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice-mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu v katerem je iz počene vodovodne cevi iztekala voda. Vodo je do prihoda gasilcev na glavnem vodu že zaprl stanovalec bloka.

Popolna zapora prometa pri OŠ Blanca

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča o kratkotrajni popolni zapori prometa, tipa E-6 na odseku javne poti, št. 872992 OŠ Blanca zaradi ureditve dostopne ceste do OŠ Blanca, in sicer od danes do 1. septembra .

