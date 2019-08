Predvidena dela in zato tudi zastoji na dolenjski avtocesti

23.8.2019 | 18:50

Pot z dolenjskega konca po avtocesti proti Ljubljani bo v prihodnjih dneh zaradi predvidenih zastojev daljša. (Foto: L. M.)

Ljubljana, Novo mesto - Na delu odseka avtoceste A2 med priključkoma Ivančna Gorica in Grosuplje proti Ljubljani bodo predvidoma do nedelje, 25. avgusta, potekala pripravljalna dela oz. postavitev delovne zapore v okviru načrtovane obnove avtoceste, zato je promet urejen samo po enem pasu. Pričakovati je zastoje.

Predvidoma najpozneje v ponedeljek, 26. avgusta, bodo stekla obnovitvena dela med Grosupljem in Višnjo Goro, in sicer 6,2 km smernega vozišča avtoceste proti Novemu mestu. Pogodbeni izvajalec del je v skupnem nastopu CGP d.d., Mapri proasfalt d.o.o. in PZG d.o.o., rok izvedbe je 81 dni od uvedbe izvajalca v delo. Promet bo med obnovitvenimi deli, ki bodo potekala predvidoma do sredine novembra, med tednom povečini urejen po dveh zoženih voznih pasova v vsako smer vožnje (v smeri Novega mesta bo en pas potekal ob gradbišču, torej po desni polovici avtoceste oz. po smernem vozišču proti Novemu mestu, kjer bodo potekala obnovitvena dela). Predvideno je, da bo zoženi vozni pas v območju gradbišča (smer Ljubljana–Novo mesto) ob koncih tedna, od petka od 19. ure, pa do ponedeljka do 13. ure, zaprt, prav tako pa tudi v delovnih dneh med 6. uro zjutraj in 13. uro, kar pomeni, da bo promet proti Novem mestu v teh terminih urejen samo po enem pasu, zato je lahko pričakovati zastoje.

Predvidoma do 28. avgusta bo promet na odseku avtoceste A2 med Ivančno Gorico in Bičem po obeh polovicah avtoceste potekal po dveh zoženih pasovih na območju nekdanje cestninske postaje Dob, kjer potekajo zaključna dela.

Na območju nekdanje cestninske postaje Drnovo so predvidene manjše zapore voznih pasov zaradi dokončanja preureditve območja nekdanje cestninske postaje.

L. M.