Dobili bodo več kolesarnic

24.8.2019 | 10:00

Tip kolesarnice (Foto: Občina Metlika)

Metlika - Občina Metlika je na podlagi uspešne prijave na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti z Ministrstvom za infrastrukturo za projekt »Parkirišča za kolesa« sklenila pogodbo o sofinanciranju v višini največ do 34.190 evrov. Metliški župan Darko Zevnik in direktor javnega podjetja Komunala Metlika mag. Bojan Krajačič pa sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo omenjenega projekta v mestu Metlika. Vrednost pogodbenih del z DDV znaša dobrih 51.400 evrov, izvajala pa se bodo do 20. oktobra letos, so sporočili iz občine.

Projekt, ki ga na podlagi sofinancerske pogodbe delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, zajema postavitev kolesarnic pri avtobusni postaji, v naselju Borisa Kidriča, ob Osnovni šoli Metlika, na parkirišču Pungart in pri vrtcu ter kolesarskih stojal na Partizanskem trgu.

Lokacije, kjer bodo postavljene kolesarnice in stojala za kolesa. (Foto: Občina Metlika)

»Lokacije za postavitev kolesarnic so hkrati tudi najbolj obiskane točke v mestu. Na vseh predvidenih lokacijah obstajajo pogoji za tehnično izvedbo, predvideni dostopi pa so prikladni za uporabo kar največji skupini uporabnikov,« je v sporočilu za javnost pojasnil župan Zevnik in dodal, da bodo na ta način prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti, spodbujanju kolesarjenja, izboljšanju kakovosti zraka, pogojev za kolesarjenje in kakovosti življenjskega prostora v Metliki.

Naložba je skladna s Celostno prometno strategijo občine Metlika, so še navedli.

M. Ž.