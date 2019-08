Zagoreli rezervi deli osebnega vozila

24.8.2019 | 08:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so včeraj ob 20.21 so v Kerinovem Grmu, občina Krško, zagoreli zapuščeni rezervni deli osebnega vozila. Požar so pogasili gasilci PGE Krško. Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so v sporočilu za javnost zapisali, da izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja nismo zabeležili.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da danes od 14.00 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu KZ Trgovina.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da danes od 13.00 do 19.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP NOVOLES STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

R. N.