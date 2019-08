Prikazovalnik hitrosti za večjo varnost

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk je nedavno v Ljubljani od Agencije za varnost v prometu prevzel nov prikazovalnik hitrosti, s katerim želijo še nekoliko dvigniti prometno varnost na cestah. V Loki, kjer bo postavljen, je bilo s pomočjo prikazovalnika v preteklosti že zabeleženih več prekoračitev dovoljene hitrosti.

V okolici večine sevniških osnovnih šol velja omejitev hitrosti do 30 kilometrov na uro, na presežek te dovoljene hitrosti pa voznike opozarjajo prikazovalniki hitrosti, ki so že postavljeni pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, Osnovni šoli Krmelj in Osnovni šoli Šentjanž.

Meritve prikazovalnikov hitrosti so objavljene tudi na spletni strani Občine Sevnica. »Zanimiv je podatek, da je v zadnjih nekaj dneh mimo Osnovne šole Sevnica 41 voznikov vozilo s hitrostjo med 41 in 50 kilometri na uro, kljub temu da je na tem območju omejitev hitrosti do 30 kilometrov na uro. Mimo krmeljske šole, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, se je v zadnjih sedmih dneh peljalo 2212 voznikov nad dovoljeno hitrostjo, od tega 51 voznikov s hitrostjo med 71 in 80 kilometri na uro. Tudi mimo Osnovne šole Šentjanž, kjer je omejitev 30 kilometrov na uro, se je v zadnjih sedmin dneh prehitro peljalo več kot 71 odst. voznikov,« so sporočili iz sevniške občine.

Neprilagojena hitrost je velikokrat vzrok za hujše prometne nesreče. S prehitro vožnjo znotraj naselij in v okolici osnovnih šol oziroma vrtcev, pa voznik ne ogroža samo sebe, svojih sopotnikov in potnikov v drugih vozilih, temveč tudi kolesarje in predvsem pešce, ki so najbolj ranljiva skupina udeležencev v prometu, so še dodali.

