Včeraj kvintet Dolc, čez teden dni še folkloristi

24.8.2019 | 13:00

Kvintet Dolc je pripravil koncert ob desetletnici delovanja.

Metlika - Včeraj zvečer je bil na metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditvah Pridi zvečer na grad predzadnji dogodek v letošnji sezoni. Ob 10. obletnici delovanja je na grajskem dvorišču, ki so ga obiskovalci napolnili do zadnjega kotička, pripravil koncert kvintet Dolc, ki je gotovo edini kvintet, v katerem poje šest pevcev.

Poldrugo uro dolga prireditev, ki jo je vodil Toni Gašperič in na kateri so se morali nastopajoči kar nekajkrat vrniti na oder, je imela tri dele. V prvem je kvintet zapel vrsto slovenskih pesmi, v drugem so nastopili tamburaši KUD Boža Račiča iz Adlešičev, tretji del pa je bil namenjen dalmatinskim pesmim, ki so jih pevci zapeli bodisi sami ali ob spremljavi tamburašev.

V skupini pojejo Iztok Štrucelj (1. bas), ki je tudi umetniški vodja, Stanko Štefanič (2. bas), Jože Šuštarič in Martin Špringer (oba 2. tenor) ter Matej Starašinič in Anton Vinopivec - Dolc (oba 1. tenor). Vinopivec, ki je znani drašiški vinogradnik in vinar, je tudi glavni ideolog kvinteta, zato je razumljivo, da na prireditvi ni manjkalo vina. Dolc se je zahvalil in povabil na oder tudi pevce, ki so doslej peli v zasedbi ali priskočili na pomoč, če je kdo od članov manjkal. To so bili Jože Stariha, Dominik Štrucelj, Luka Černe, Janez Matkovič in Janez Pezdirec.

Zadnja prireditev v letošnjem metliškem kulturnem poletju bo v soboto, 31. avgusta, ob 20. uri. Nastopila bo metliška folklorna skupina Ivana Navratila, ki pa si za svoj nastop ni izbrala grajskega dvorišča, ampak izvir potoka Obrha pod starim mestnim jedrom. Če bo deževalo, bodo prireditev prestavili za 24 ur, če pa tudi takrat ne bo primerno vreme, bodo svoj nastop izvedli čez 10 mesecev, torej na začetku metliških kulturnih prireditev v prihodnjem letu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

