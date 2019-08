Nepridipravi izkoristili odsotnost domačih

Policisti z območja PU Novo mesto so imeli v minulih dveh dneh kar precej dela. V Dedni vasi na območju policijske postaje Brežice so nedavno storilci izkoristili odsotnost lastnikov in v dopoldanskem času, nekje med 9. in 13. uro vlomili v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah niso odnesli ničesar, so pa naredili za nekaj sto evrov škode. Brežiški policisti so opravili ogled še v Župeči vasi, kjer so neznanci prav tako vlomili v hišo in odnesli nekaj zlatnine ter tehničnih predmetov. Lastnikom so povzročili za več kot dva tisoč evrov škode.

Tudi trebanjski policisti so opravili ogled kraja vloma v hiše v Velikem Gabru, kjer so storilci odnesli nekaj denarja. V Leskovcu pri Krškem so v času odsotnosti domačih, ki so bili na morju, storilci vlomili v hišo. Odnesli niso veliko a kljub temu povzročili za okoli petsto evrov škode. Črnomaljski policisti pa so opravili ogled vloma v hišo v Semiču. Tam so neznanci v petek pozno zvečer izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnikov in vlomili v hišo. Odnesli so nekaj zlatnine in denarja. Lastnikom so povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Prevažal ukradeno vozilo

V petek popoldne se je na mejnih prehod za mednarodni promet Obrežje pripeljal voznik tovornega vozila, ki je prevažal osem vozil znamke Mercedes. Pri mejni kontroli so policisti ugotovili, da ima voznik, ki je potoval proti Hrvaški, za eno od vozil pomanjkljivo dokumentacijo. Izkazalo se je, da je bilo vozilo lansko jesen ukradeno v Veliki Britaniji. Avtomobil so zasegli in obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca, so sporočili s policije.

Voznico traktorja s helikopterjem v bolnišnico

V četrtek popoldan se je na Ledini pri Sevnici v nesreči s traktorjem hudo poškodovala 22-letnica. Po prvih ugotovitvah sevniških policistov je traktor pri vožnji navzdol začel nenadzorovano pridobivati hitrost. Iz njega sta padla 22-letna voznica in sopotnik. Traktor, ki je bil sicer neregistriran, a je imel varnostni lok, se je nato nekaj metro naprej zaletel v kozolec in obstal. Na kraju je prvo nujno pomoč nudila ekipa nujne medicinske pomoči ZD Sevnica, pri čemer so jim pomagali še gasilci PGD Sevnica. Voznico traktorja so iz kraja s helikopterjem slovenske vojske odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Sopotnik je bil poškodovan lažje. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec.

Nezakoniti prestopi meje

Policisti na našem območju so imeli precej dela tudi z ljudmi, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Metliški policisti so v naselju Boldraž v četrtek zjutraj prijeli državljana Alžirije, ki je v Slovenijo prišel ilegalno in ga pridržali.

V Stranski vasi pri Semiču so v četrtek dopoldne prijeli tri tujce, državljane Eritreje, Maroka in Iraka, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili na nedovoljen način. Državljan Eritreje je bil mladoleten.

Na Vahti in na Dolžu so policisti prijeli državljana Maroka in dva državljana Alžirije.

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje, ki so bili v kadrovski pomoči policistom na območju policijske uprave Novo mesto, so v četrtek popoldne v Gotni vasi prijeli dva državljana Alžirije.

Šentjernejski policisti so četrtek zvečer v Gabrju prijeli dva tujca, državljana Alžirije.

V petek zgodaj zjutraj so novomeški policisti na železniški postaji Kandija prijeli pet državljanov Alžirije.

Kmalu zatem so na železniški postaji v Sevnici pet tujcev prijeli tudi sevniški policisti. Izkazalo se je, da gre za štiri državljane Alžirije in državljana Albanije. Za slednjega so ugotovili, da ima v svojem potnem listu vpisano zavrnitev vstopa v schengensko območje. Vseh pet so pridržali.

Včeraj so v širši akciji na območju Črmošnjic, Dolža in Vinje vasi policisti iz različnih enot policijske uprave Novo mesto, v akciji, v kateri je sodeloval tudi policijski helikopter, skupaj prijeli sedem državljanov Alžirije. Vsi so v Slovenijo vstopili izven mejnih prehodov.

Na vlaku v Trebnjem so v petek dopoldne prijeli dva državljana Maroka in dva državljana Alžirije.

Na avtobusni postaji v Novem mestu pa so policisti dopoldne prijeli štiri državljane Alžirije.

V Ziljah so policisti prijeli državljana Maroka, ki so ga prej opazili občani in policist, ki ni bil v službi a je zaznal sumljivo osebo in o tem obvestil sodelavce.

V Krškem so nekaj po poldnevu izsledili dva državljana Maroka, ki sta ilegalno prestopila državno mejo.

V Preloki so prijeli državljana Maroka. Policisti postaje mejne policije Obrežje so v bližini bencinskega servisa na Obrežju prijeli državljana Albanije, za katerega se je izkazalo, da je državno mejo prestopil ilegalno. Zvečer so pri Dobličah prijeli državljana Irana in pet državljanov Afganistana.

V noči iz petka na soboto so v Dolenjcih prijeli šest državljanov Maroka, v Tanči gori pa državljana Afganistana. V Dragovanji vasi so prijeli dva državljana Afganstana.

Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni. Večino oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, so policisti prijeli na podlagi prijav občanov. Z dobrimi opisi oseb sumljivih oseb, lokacijami in smerjo gibanja, so bili ti klici – brez tega, da bi se občani po nepotrebnem izpostavljali - v veliko pomoč policistom, da so lahko učinkovito opravili svojo nalogo. Vsem prijaviteljem se za njihove klice in obvestila, ne glede na dan ali uro, zahvaljujejo, so še zapisali.

